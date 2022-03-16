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ABB'nin elektrikli otobüsleri Londra’ya davet edildi

Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de ilk kez BELKA AŞ tarafından hayata geçirilen ‘Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi’ dünyada da ses getirdi. Yüzde 100 elektrikli otobüs, Londra’ya davet edildi.
ABB'nin elektrikli otobüsleri Londra’ya davet edildi

Türkiye’deki birçok belediyeye örnek olduğu kadar dünyadaki yerel yönetimlerin de dikkatini çeken projenin tanıtılması için Londra’dan BELKA AŞ’ye özel davet geldi. Davet duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsümüz dünyanın da dikkatini çekmeye devam ediyor. Londra’da düzenlenen ve otomotiv sektörünün önemli isimlerinin davet edildiği Manufacturers and Traders Electrified 2022 ve UK-Türkiye Green Finance Conference etkinliklerine davet edildik” dedi.

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PROJE LONDRA’DA İKİ KONFERANSA KATILACAK
BELKA AŞ, 17 Mart 2022 tarihinde Londra’da Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ‘UK-Türkiye Green Finance Conference’na (Birleşik Krallık-Türkiye Yeşil Finans Konferansı) davet edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da katılacağı konferansta; Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi ayrılan özel bir stantta tanıtılacak. Türkiye’de yeşil bir finans ekosistemini teşvik etmek amacıyla yabancı yatırımcıların da yer alacağı konferansta, BELKA AŞ’nin çevreci projesi görücüye çıkacak. 

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BELKA AŞ, 23-24 Mart 2022 tarihlerinde de Türkiye’den sadece 2-3 otomotiv sektörü temsilcisinin davet edildiği ‘The Society of Motor Manufacturers and Traders  Electrified 2022’ye de (Motor Üreticileri ve Yatırımcıları Derneği Elektrifikasyon Konferansı) davet edildi. Bu konferansta da otomotiv endüstrisi ve paydaşlarının ve hükümetin sıfır emisyon mobilitesine geçişin hızlandırılması amacıyla güçlerini nasıl birleştirebilecekleri konusuna odaklanılacak. Dünyaca ünlü konferans ayrıca otomotiv, şarj altyapısı, batarya tedarik zinciri, enerji, lojistik sektörü ve çeşitli devlet kuruluşlarından oluşan yaklaşık 300 üst düzey yöneticiyi bir araya getirecek.

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ÇİÇEK: “PROJEMİZ BÜYÜK SES GETİRDİ”
Londra’da yapılacak iki konferansa davet edilmelerinin projenin tüm dünya tarafından duyulmasını da sağlayacağını vurgulayan BELKA AŞ Genel Müdürü Dursun Çiçek, şöyle konuştu:
“2021 yılında Türkiye’de hatta dünyada ilk defa bir dizel otobüsün yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürülmesini sağladık. Tanıtımını yaptıktan sonra bu projemiz dünyada büyük ilgi gördü. Bu zamana kadar 30’dan fazla ülke bu projeyle ilgili bizimle temasa geçti, iş birliği yapmak istedi. Seri üretime geçtik. Seri üretimden sonra bu işin güvenilir ve sürdürebilir olduğu net bir şekilde anlaşıldı. Birleşik Krallık Sanayi Bakanlığı’nın desteklediği CFA Yarışması’na (İngiltere Sanayi Bakanlığı İklim Finansmanı Hızlandırıcısı) BELKA olarak biz de katıldık. Bu yarışmada dönüştürülmüş otobüslerimiz çok büyük ilgi gördü. 17 Mart’ta Yeşil Finans Türkiye başlığı altında Birleşik Krallık Hazine Bakanı, Londra Belediye Başkanı ile Türkiye’den de bakanlık düzeyinde katılımların sağlanacağı aynı zamanda Başkanımız Mansur Yavaş’ın da katılacağı bir günlük finans  etkinliği düzenlenecek.  Bu etkinlikte CFA bizim dönüştürülmüş otobüsümüze özel bir yer verdi ve projemiz için özel bir stant açıldı. 17 Mart’ta bu projemizle Ankara’mızı  ve ülkemizi temsil edeceğiz. Projemizin uluslararası arenada ses getirdiğinin somut bir örneği olacak. Yine aynı şekilde bir hafta sonra yine Londra’da otobüs sektörlerinin önemli isimlerinin bir araya geleceği bir etkinlik düzenlenecek. Bu etkinliğe de özel olarak davet edildik. Projemizi hayata geçireli 1 yıl oldu ve bu davetler bizim için çok önemli gelişmeler. İki etkinlikte de projemizle çok güzel iş birlikleri ve sonuçlar alarak döneceğimizden eminiz.”

Konferansa katılım sağlayacak BELKA AŞ’nin tüm katılımcılarının giderleri SMMT ve Birleşik Krallık Hükümeti tarafından karşılanacak. 

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