  • BIST 2.451,43
  • Altın 897.393
  • Dolar 14.8036
  • Euro 15.6408
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

ABB'nin ücretsiz arıcılık eğitimi için son başvuru 29 nisan

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te arıcılığın gelişmesi, yaygınlaştırılması ve artırılması amacıyla ücretsiz arıcılık eğitimi veriyor.
ABB'nin ücretsiz arıcılık eğitimi için son başvuru 29 nisan

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli arı üreticilerini desteklemek ve isteklileri arıcılığa teşvik etmek amacıyla “arıcılık eğitimi” vermeyi sürdürüyor.

Başkent’te arıcılığın gelişmesi, tanıtılması ve artırılması amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Merkez Arıcılar Birliği ile yapılan protokol kapsamında kurulan “Arıcılık Akademisi”nde verilen ücretsiz arıcılık eğitimleri yeniden başlıyor.

arsiv-(2)-016.jpg

BAŞVURULAR İNTERNET ADRESİNDEN YAPILABİLECEK
Arıcılığa ilgi duyanlar kadar mevcut üreticilere yönelik düzenlenen ücretsiz eğitimlere istekliler, “www.baskenttarim.ankara.bel.tr” internet adresi üzerinden 29 Nisan 2022 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Başkent balının markalaşması ve dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak eğitimler, 23-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında hem teorik hem de uygulamalı olarak yapılacak. Uzman eğitmenler eşliğinde Arıcılık Akademisi’nde düzenlenecek eğitimlerde arı yetiştiriciliği, arı hastalıkları ve arı ürünleri konularında da önemli bilgiler verilecek.

arsiv-(5)-007.jpg

Toplam 6 noktada yapılacak ve 6 gün sürecek eğitimler;
-23 Mayıs 2022 tarihinde Beypazarı Kaymakamlık Konferans Salonu,
-24 Mayıs 2022 tarihinde Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi,
-25 Mayıs 2022 tarihinde Kızılcahamam Gençlik Merkezi,
-26 Mayıs 2022 tarihinde Gölbaşı Kadınlar Lokali,
-27 Mayıs 2022 tarihinde Çubuk Aile Yaşam Merkezi,
-30 Mayıs 2022 tarihinde Keçiören Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Serhat Oğuz, bayram öncesi çocuklara oyuncak hediye etti28 Nisan 2022 Perşembe 00:21
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hastanelerdeki çocuklara eğitim desteği28 Nisan 2022 Perşembe 00:20
  • Hacettepeli tıp öğrencilerinden önlüklü çevre temizliği27 Nisan 2022 Çarşamba 12:54
  • Ulus İş Hanı ve Anafartalar Çarşısı içerisinde bulunan taşınmazlar ihaleye çıkıyor27 Nisan 2022 Çarşamba 04:25
  • Başkan Fethi Yaşar, vatandaşlarla mahalle iftarlarında bir araya geldi27 Nisan 2022 Çarşamba 00:24
  • Pursaklar Belediyesi’nden çocuklara bayram hediyesi27 Nisan 2022 Çarşamba 00:23
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, site komşularıyla iftar yaptı27 Nisan 2022 Çarşamba 00:22
  • Keçiören'de türkü dolu Elazığ gecesi düzenlendi27 Nisan 2022 Çarşamba 00:21
  • Gölbaşı Belediyesi'nden ücretsiz tohum desteği27 Nisan 2022 Çarşamba 00:20
  • Trafikte tartıştığı 3 kişiyi aracıyla çarparak yaralayan sürücü tutuklandı26 Nisan 2022 Salı 14:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti