ABB’ye ait iş yerleri ANFA tarafından kiraya verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan 13 adet iş yeri ihale ile kiraya verilecek. Kiralama ihalesi ABB şirketi olan Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. yapacak.