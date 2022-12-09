ABB’ye ait iş yerleri ANFA tarafından kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan 13 adet iş yeri ihale ile kiraya verilecek.
Kiralama ihalesini ABB şirketi olan Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd. Şti. yapıyor.
İhale 21.12.2022 tarihinde ANFA’nın Altınpark’taki binasında gerçekleşecek.
ANFA’nın ihale ile kiraya vereceği ABB’ye ait iş yerleri Şereflikoçhisar’da bulunuyor.
Kiralık ABB iş yerlerinin listesi için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.