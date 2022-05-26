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Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’nun öğretmenler odasını açılışı Başkan Altınok gerçekleştirdi

Keçiören Belediyesi tarafından eğitime destek kapsamında yapımı tamamlanarak Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’na kazandırılan öğretmenler odasının açılışı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ‘un katılımı ile gerçekleştirildi.
Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’nun öğretmenler odasını açılışı Başkan Altınok gerçekleştirdi

Boya ve badanası yapılan, yeni mobilyaları ve gereçleri tamamlanarak öğretmenlere tahsis edilen öğretmenler odasının açılışında Başkan Altınok şunları söyledi: ”Allah'ın ilk emri “İkra”dır (oku). Bizlere okumayı yazmayı öğreten öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Sevgili çocuklarımız, gençlerimiz bizler öğretmenlere toplum olarak büyük değer vermiş olan büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Atatürk: “Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. ”diyor. Hepimizi yetiştiren emek veren öğretmenlerimizdir. Bütün alanlarda bütün sektörlerde her şeyi yapan her şeyi üreten birileri mutlaka vardır. Üretebilmenin tek yolu ise öğretmenlerimizin rahleyi tedrisatından geçiyor. Öğretmenlerimiz anne ve baba şefkati göstererek büyük fedakârlıklarla eğitim ve öğretim hayatımızı ve geleceğimizi şekillendiriyorlar. Onlara çok şey borçluyuz.”

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Başkan Altınok: Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır
Başkan Altınok Abdulhakim Arvasi Ortaokulu’nda gerçekleştirilen öğretmenler odası açılışında okullara verilen desteklerin süreceğini vurgulayarak: “Geleceğimizin ikbalimizin ve istikbalimizin fiziki olarak şekillendiği yerler okullarımızdır. Keçiören’de eğitim veren okullarımıza her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra da inşallah vermeye devam edeceğiz. Abdulhakim Arvasi Ortaokulu öğretmenlerinin teneffüslerde ferah bir mekânda rahatça nefes almaları için öğretmenler odasını belediyemizin imkânları ile yaptık. Onlara iyi bir ortam sağlamak da bizim görevimizdir. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Hayırlı uğurlu olsun. ”dedi.

Altınok: Tarihimizi, kültürümüzü ve atalarımızı tanımalıyız
Başkan Altınok, tarihin ve kültürün bilinmesinin önemine değinerek şunları kaydetti: “Türk Dünyası’nda eskiden aksakallılar denilen istişare heyeti vardı. Oturdukları yerler padişahın üzerindeydi. Aksakallılar heyeti hocalardan, eğitimli kişilerden oluşurdu. Devlet yöneticileri kararlarını almadan önce ilim irfan sahibi bu heyete danışırlardı. Cihan devletleri rastgele günübirlik savaşlarla elde edilmedi. Köklü temeli olan Türk Devletleri’nin yöneticileri çocukluğunda en iyi eğitimlerden geçerlerdi. Muallimler tarafından yetiştirilmeden yönetici olamazlardı. Biz geçmişten bugüne kadar eğitime büyük önem veren bir millet olduk. Atatürk:” Ey Türk gençliği! Atanı ecdadını geçmişini tanıdıkça kendinde büyük işler başarmak için güç ve kuvvet bulacaksın! Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.” demiştir.

Abdulhakim Arvasi Ortaokulu öğretmenler odası açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Gökhan Bahadır da katıldı. Açılış Başkan Altınok’a öğretmenler tarafından yapılan çiçek ve hediye takdimi ile sona erdi.

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