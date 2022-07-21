Yenimahalle Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını keyfe dönüştürdüğü “Açık Hava Sinema Günleri” başladı.

Vizyon yolculuğuna sinemalarda devam eden ve 6 milyona yakın sinemaseverin izlediği gişe rekortmeni “Bergen”, Filmi 27 Ağustos Cumartesi gününe kadar ücretsiz olarak 11 ayrı noktada Yenimahallelilerle buluşacak. İlki Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde yapılan film gösterimi, yüzlerce Batıkentliye keyifli bir gece yaşattı.

SANATIN MERKEZİ

Vatandaşların yaşadıkları mahalleden, ilçeden keyif almalarını sağlamak için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için her yıl düzenlediğimiz gibi bu yıl da açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Yenimahalle kültürün, sanatın, sosyal yaşamın merkezidir” dedi.