  • BIST 2.511,37
  • Altın 978.668
  • Dolar 17.7271
  • Euro 18.0917
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

Açık hava sinema günleri başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını keyfe dönüştürdüğü “Açık Hava Sinema Günleri” başladı.
Açık hava sinema günleri başladı

Vizyon yolculuğuna sinemalarda devam eden ve 6 milyona yakın sinemaseverin izlediği gişe rekortmeni “Bergen”, Filmi 27 Ağustos Cumartesi gününe kadar ücretsiz olarak 11 ayrı noktada Yenimahallelilerle buluşacak. İlki Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde yapılan film gösterimi, yüzlerce Batıkentliye keyifli bir gece yaşattı.

gvn_0224.jpg

SANATIN MERKEZİ 

Vatandaşların yaşadıkları mahalleden, ilçeden keyif almalarını sağlamak için dur durak bilmeden çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için her yıl düzenlediğimiz gibi bu yıl da açık hava sinema gösterimleri düzenliyoruz. Yenimahalle kültürün, sanatın, sosyal yaşamın merkezidir” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Ayçiçekleriyle Renklendi22 Temmuz 2022 Cuma 00:45
  • Şimşek’ten sanayi esnafına ziyaret22 Temmuz 2022 Cuma 00:30
  • Havuç hasadı başladı22 Temmuz 2022 Cuma 00:15
  • 20’inci YENİMEK Kurs Merkezi açıldı21 Temmuz 2022 Perşembe 02:35
  • Çocuklar afetlere hazırlığı öğreniyor21 Temmuz 2022 Perşembe 02:03
  • Tarihi Mekanda "Hasıl-ı Kelâm” Sergisi21 Temmuz 2022 Perşembe 01:19
  • Armada Rov Team ekibine tam destek21 Temmuz 2022 Perşembe 01:01
  • İlk buğday hasadını Altınok yaptı21 Temmuz 2022 Perşembe 00:57
  • TMO hububat alımına başladı21 Temmuz 2022 Perşembe 00:15
  • Üniversite tanıtım günleri başlıyor21 Temmuz 2022 Perşembe 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti