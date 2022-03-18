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Açılışa gün sayıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve modern görünümüyle hizmet verecek olan Balık Hali’nde çalışmaların yüzde 85’i tamamlanırken, halin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanıyor.
Açılışa gün sayıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi Ankara Toptancı Hali esnafına verdiği sözü yerine getirmek amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.    Uzun yıllardır Başkent’in yaş sebze-meyve ve balık ihtiyacını karşılayan 4 bin metrekarelik alana sahip olan Ankara Toptancı Hali’nin yıpranan bölümleri yenilenirken, Balık Hali de yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

ÇALIŞMALARIN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI

    Ankara Toptancı Hali içinde yer alan Balık Hali, yeni tasarımıyla 14 dükkân ve soğuk hava deposu ile daha da modern görünüme kavuşacak.
    Projede yüzde 85 oranında ilerleme sağlanırken yeni Ankara Toptancı Balık Hali’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanıyor.
 

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