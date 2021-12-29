Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı’na 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacak. Yayınlanan Adalet Bakanlığı personel alım ilanına göre, alımlar yazılı ve sözlü sınavlar sonucu yapılacak. Başvurular 16 Şubat 2022'de başlıyor.