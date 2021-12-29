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Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak

Adalet Bakanlığı’na 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacak. Yayınlanan Adalet Bakanlığı personel alım ilanına göre, alımlar yazılı ve sözlü sınavlar sonucu yapılacak. Başvurular 16 Şubat 2022'de başlıyor.
Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı’na 550 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alınacak. 

Yayınlanan Adalet Bakanlığı personel alım ilanına göre, alımlar yazılı ve sözlü sınavlar sonucu yapılacak. 

Sınava başvurular 16-23 Şubat 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla gerçekleştirilecek.  

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı detayları için TIKLAYIN

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