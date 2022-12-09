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Adana'da kimliği belirsiz bir grup, görev başındaki polislere haakret etti

Adana'da kimliği belirsiz bir grup, ekip otosunun içindeki polis memurlarına hakaret ederken görüntülendi.
Adana'da kimliği belirsiz bir grup, görev başındaki polislere haakret etti

Adana'da skandal görüntüler.

Kimliği belirsiz birkaç kişiden oluşan grup, görevi başındaki polis memurlarına argo ifadelerle sataştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, söz konusu şahıslarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaması da tartışma yarattı.

"İNDİR LAN" DİYE BAĞIRDI

Söz konusu görüntülerde şahısların ekip otosunun yanına yaklaşarak, camı işaret edip "İndir lan" diye bağırdığı duyuldu.

KAFASINI İÇERİ UZATIP KONUŞMAYA BAŞLADI

Camın açılmasının ardından kafasını içeri doğru uzatan şahıs ve yanındakiler, "Hayırdır ne bağırıyon?, aşağı inin arama yapacağız, hayırdır lan" gibi ifadeler kullandı.

Yaşananların ardından ekip otosunun içindeki polis memurları araçlarını sürerek olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER İSTANBUL FATİH'TE YAŞANAN OLAYI AKILLARA GETİRDİ

Adana'da yaşanan görüntüler, kısa süre önce İstanbul Fatih'te sabıka kaydı bulunan kişilere kendini korumak için ateş eden ve şüphelilerden birinin ölmesinden sonra gözaltına alınıp tutuklanan polis memurunu getirdi.

İŞTE ADANA'DA YAŞANAN SKANDAL GÖRÜNTÜLER

 

 

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