Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu.