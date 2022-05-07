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Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu.
Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 9 Nisan'da 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Dündar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanacak.

Kazada iki asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı
Kozan ilçesinde 9 Nisan'daki kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, durumu ağır olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar yoğun bakıma alınmıştı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı.

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