Adres bu kez Mustafa Kemal Mahallesi ve Mevlâna Mahallesi oldu

İlki Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşen Sincan Mahalle Meclisi Toplantıları devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın katıldığı toplantıların adresi bu hafta Mustafa Kemal Mahallesi ve Mevlâna Mahallesi oldu.



Sincan’ın geleceği için yatırımların ve projelerin masaya yatırıldığı, vatandaşla görüş alışverişinde bulunulan Sincan Belediyesi Mahalle Meclisi Toplantıları hız kesmeden sürüyor. Başkan Ercan, kurmaylarıyla birlikte mahalle mahalle gezerek hem vatandaşı dinliyor hem de yapılanları ve gelecek vizyonunu vatandaşla paylaşıyor.

57 MAHALLEDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mahalle Meclisi Toplantıları’na geçen hafta Atatürk Mahallesi’nden başladı. Bu hafta ise Mevlâna Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi sakinleriyle buluşan Başkan Ercan, 57 mahallede bu toplantıları gerçekleştirecek.

Başkan Ercan yapılan Mahalle Meclisi toplantılarında kendisine yöneltilen soruların yanında istekleri ve talepleri tek tek not alarak gereğinin yapılmasını sağlıyor.