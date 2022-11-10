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Afrikalı öğrenciler hatıra ormanına fidan dikti

Polatlı’da milli mücadele anısına 300 fidan öğrencilerce toprakla buluşturuldu. Başkente eğitim görmek için Etiyopya, Gambiya ve Tanzanya'dan gelen öğrencilerde hatıra ormanına fidan dikti.
Afrikalı öğrenciler hatıra ormanına fidan dikti

Polatlı’da, ‘Tohumdan Fidana Bir Kurtuluş Hikâyesi: Milli Mücadelenin 100. Yılında 100 bin Fidan’ projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Kartaltepe Anıtı bölgesinde 300 fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu.

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MEHMETÇİK ANITI VE DUATEPE ANITI’NI GEZDİLER 

Ankara ve ilçelerinden gelen öğrencilerle çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Ankara'da eğitim görmek için Etiyopya, Gambiya ve Tanzanya'dan gelen öğrencilerde törene katıldı. Afrikalı öğrenciler milli mücadele anısına oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti. Törene katılanlar, daha sonra Kartaltepe Mehmetçik Anıtı’nı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Türk Tarihi Tanıtım Merkezi ile Duatepe Anıtı’nı gezdi.

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