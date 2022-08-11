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Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.
Afyonkarahisar'da sağanak bazı tarım arazilerine zarar verdi

Sağanak, bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.

Bölgede bazı tarım arazileri, su baskını nedeniyle zarar gördü.

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