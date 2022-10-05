Ağrı Dağı’nın Zirvesine Çıktılar

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan gazeteciler tırmanış öncesinde Doğubayazıt ilçesi Sağdıç köyünü ziyaret etti.

Köydeki 127 öğrenciye Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından gönderilen mont, bot ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Ardından gazeteciler Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanarak Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yazılı bez afiş ile Türk bayrağı açtı.

Daha sonra tırmanışlarını sürdüren gazeteciler, etkinliğe başladıkları ikinci günün gecesinde dağın zirvesine çıktı. Zirvede Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yazılı bez afiş açarak Başkan Ercan’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.