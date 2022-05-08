AHİD, Genel Merkezi’nde Ebru sanatı yaşatılıyor

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Merkezi’nde “8. Gelenekten Geleceğe Ebru Sanatı” etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk süsleme sanatçısı Ayşegül Akyürek’in eğitimini verdiği etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, AHİD Kadınlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sanem Arıkan ve dernek üyeleri katıldı.

Geleneksel birçok sanatın yaşatılmasında Ankaralılar Derneği olarak katkıda bulunduklarını belirten Genel Başkan Hilmi Yaman, “Daha önce yedi defa gerçekleştirdiğimiz Ebru sanatı etkinliğimiz gelenek haline geldi. Her etkinlikte heyecanlanıyoruz, birlik beraberlik içinde etkinliğimizi tamamlıyoruz. Üyelerimizin de ilgisi fazla oluyor. Ben de bu sanata ve bu sanatı sevenlere ev sahipliği yaptığımız için çok memnunum.” dedi.