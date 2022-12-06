  • BIST 5.000,14
  • Altın 1060.898
  • Dolar 18.6248
  • Euro 19.4897
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 2 °C
»

Ahilik Şurası’nda cömertliğin, fedakârlığın, dürüstlüğün, ahlakın, aklın yeri ve önemi konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hamilik Okulu Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Ahilik Şurası" sona erdi.
Ahilik Şurası’nda cömertliğin, fedakârlığın, dürüstlüğün, ahlakın, aklın yeri ve önemi konuşuldu

Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasının bütün şehir ve kasabalarında varlıklarını sürdüren ahilik teşkilatında, cömertliğin, fedakârlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlakın, aklın yeri ve önemi konuşuldu.

aa-20221205-29649396-29649394-ostim_teknik_universitesindeki_ahilik_surasi_sona_erdi.jpg

ŞED KUŞANMA 

Türkiye'nin dört bir yanından akademisyen, bilim adamı, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldıkları Şurada, plaket takdimi ve "Şed Kuşanma" töreni yapıldı.

aa-20221205-29649396-29649392-ostim_teknik_universitesindeki_ahilik_surasi_sona_erdi.jpg

İNSANİ, İKTİSADİ, SİYASİ, MALİ… 

OSTİM Teknik Üniversitesinde üç gün süren, yedi oturumda tamamlanan Şuranın sonuç bildirisinde, bugünün dünyasında yaşanan insani, iktisadi, siyasi, mali, ahlaki, kültürel krizlere ve sorunlara çözüm için ahiliğin önemine işaret edildi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta engelli gençler yüzme deneyimini ilk kez yaşadı06 Aralık 2022 Salı 00:08
  • Yenimahalle’de 32 engelli birey birbirinden renkli tasarımlarla podyumda boy gösterdi06 Aralık 2022 Salı 00:02
  • İşitme engelli güreşçiler Altındağ’da yepyeni bir antrenman salonuna kavuştu05 Aralık 2022 Pazartesi 09:33
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Itri Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti05 Aralık 2022 Pazartesi 09:29
  • Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel zincir marketlerin yeni şube açmalarına izin vermediklerini söyledi05 Aralık 2022 Pazartesi 09:26
  • Çubuk’ta öğrenciler çevreyi temizledi05 Aralık 2022 Pazartesi 09:21
  • EGO Genel Müdürlüğü 1863 otobüsü kış koşullarına uygun hale getirdi05 Aralık 2022 Pazartesi 09:18
  • Müteahhitler Etimesgut'taki tesislere tam not verdi03 Aralık 2022 Cumartesi 01:39
  • Ankara'nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler, şimdi de Mersin ve Osmaniye’yi keşfe çıktı03 Aralık 2022 Cumartesi 01:36
  • Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Yüzme Kursu’nu hayata geçirdi03 Aralık 2022 Cumartesi 01:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti