Ahilik Şurası’nda cömertliğin, fedakârlığın, dürüstlüğün, ahlakın, aklın yeri ve önemi konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hamilik Okulu Vakfı, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi iş birliğiyle düzenlenen "Ahilik Şurası" sona erdi.

Yazarlar Birliğinden yapılan açıklamaya göre organizasyonda, Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasının bütün şehir ve kasabalarında varlıklarını sürdüren ahilik teşkilatında, cömertliğin, fedakârlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlakın, aklın yeri ve önemi konuşuldu.

ŞED KUŞANMA

Türkiye'nin dört bir yanından akademisyen, bilim adamı, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldıkları Şurada, plaket takdimi ve "Şed Kuşanma" töreni yapıldı.

İNSANİ, İKTİSADİ, SİYASİ, MALİ…

OSTİM Teknik Üniversitesinde üç gün süren, yedi oturumda tamamlanan Şuranın sonuç bildirisinde, bugünün dünyasında yaşanan insani, iktisadi, siyasi, mali, ahlaki, kültürel krizlere ve sorunlara çözüm için ahiliğin önemine işaret edildi.

