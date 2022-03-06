Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Ovacık Mahallesi’ne inşa edilen ve Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın ismini taşıyan buz pateni pistinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, Ahmet Çalık'ın amcası Nafiz Çalık ve ağabeyi Yunus Emre Çalık, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Ankara Demirspor kulüplerinden çok sayıda yönetici, antrenör ve futbolcu katıldı.

“AHMET ÇALIK BİR BAŞARI HİKÂYESİDİR”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Milli Futbolcu Ahmet Çalık’ın örnek bir sporcu olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ahmet Çalık bir başarı hikâyesidir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bayrağımızın yer aldığı milli formayı taşımıştır. Ahmet Çalık Keçiören sokaklarında büyümüş bir evladımız. Ecel gelince ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Önemli olan arkada eser, sevgi ve gönül bırakmaktır. Ahmet Çalık Gök kubbede hoş bir seda bırakmıştır. Fani âlemden gerçek âleme göç etmiştir. Türk kültüründe ölmüştür denmez, hakka kavuşmuştur denir. Ahmet Çalık da hakka kavuşmuştur. Dolayısıyla ölesi canlar değil tenlerdir. İnşallah gerçek âlemde onunla buluşacağız. Yüce Rabbim ailesine sabır versin. Onun ismini bu güzel eser de yaşatacağız. Buradan İstiklal Marşı’mızı okutacak, bayrağımızı dalgalandıracak nice milli sporcular yetiştireceğiz. Çocuklarımız buradan ücretsiz bir şekilde hizmet alacaklar. 50 adet patenimiz var paten kiralamaya da gerek kalmayacak. Yeter ki çocuklarımız ve gençlerimiz buraya gelsinler ve eğitim alsınlar.”

“KEÇİÖREN, SOKAKLARINDA EN ÇOK SPOR TESİSİ OLAN KENTTİR”

Keçiören’e yeni bir eser kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da söyleyen Altınok, “Bugün şehrimizde eksik olan bir hizmeti tamamladık. Birçok eser, hizmet yaptık. Sokakta hocamla karşılaştık bir gün. Hocam bana, ‘torunlar buz pateni için Çayyolu’na kursa gidiyorlar’ dedi. Biz de şimdi Keçiören’imize güzel bir buz pateni pisti kazandırdık. Burası aynı zamanda tenis kortu, yürüyüş yolu, park alanı ve dinlenme alanlarından oluşan büyük bir spor kompleksi. Bu bölgemizin hemen yan tarafına da 97 bin metrekare alana sahip Nursultan Nazarbayev Park ve Spor Kompleksi kazandırdık. Burada 12 bin çeşit bitki bulunuyor. İçinde yürüyüş yolu, basketbol, voleybol, futbol sahası ve tenis kortu yer alıyor. Biz spor tesislerimizi yapıp hemen hizmete açıyoruz. Keçiören'de son 3 yılda 38 yeni spor tesisi açtık. Biz sosyal medya fenomenliği yapmıyoruz, hizmetler ortaya koyuyoruz, hak ve halk fenomeniyiz. Etlik’teki yüzme havuzunun eşi benzeri yok. Olimpiyatlar için gençlerimiz burada hazırlık yapıyor. Ankara’da eşi benzeri yok, şimdi Türkiye’de iki tane yeni yapılıyor. Bir yandan da okullara kapalı spor salonları, okul bahçelerine spor sahaları yapıyoruz. Keçiören, sokaklarında en çok spor tesisi olan kenttir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise bu tesisi hizmete sunduğu için Keçiören Belediyesine ve Başkan Turgut Altınok’a teşekkür etti.

Ahmet Çalık'ın amcası Nafiz Çalık da yeğenin isminin Keçiören’de yaşayacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek buz pateni pisti ve spor tesissilerinin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra yurt içi ve uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanan Alp Töre Ovalıoğlu ile Türkiye Şampiyonluğu bulunan Öykü Naz Korkmaz buz pateni gösterisi sundu. Ece Korkmaz ve Ege Emir Korkmaz isimli öğrenciler de senkrone buz pateni gösterisi yaptılar.