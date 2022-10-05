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Ahmet Çalık’ın adı Ankara’da yaşatılıyor

Ahmet Çalık Spor Merkezi’nin yapımı tamamlandı. Trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın ismi Ankara'da Altındağ Belediyesi tarafından, Beşikkaya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor merkezine verildi.
Ahmet Çalık’ın adı Ankara’da yaşatılıyor

Futbola Gençlerbirliği altyapısından başlayan Ahmet Yılmaz Çalık, başkentin köklü kulübünün kaptanlığını da yaptı. Ardından Galatasaray'a transfer olan ve son olarak da Konyaspor formasını başarıyla terleten Çalık, başkent Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetti. Örnek kişiliği ile de öne çıkan Milli Futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık'ın adı Altındağ Belediyesi tarafından, Beşikkaya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan spor merkezine verildi.

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GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI ÇIKACAK 

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ahmet Yılmaz Çalık kardeşimiz örnek bir sporcuydu... Onun genç yaşta vefatı hepimizi derinden yaraladı. Hem saha içinde hem de saha dışında sevilen biriydi. İsmini büyüdüğü şehir olan Ankara'da yaşatarak asla unutulmamasını sağlamak istedik. Beşikkaya Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız spor merkezimize ‘Ahmet Çalık Spor Merkezi’ ismini veriyoruz. Geleceğin şampiyonları buralardan çıkacak inşallah… Yeni şampiyonların adresi Altındağ olacak” dedi.  
 

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