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Ahmet Davutoğlu: Afyon Türk'ün gücünün tecelli ettiği şehirdir

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Büyük Taarruz’un 100. Yılı vesilesiyle düzenlediği Zafer Yürüyüşü’ne katılmak için Afyonkarahisar’a geldi. Davutoğlu "Afyon düşmeden Anadolu düşmez. Afyon Türk'ün gücünün tecelli ettiği şehirdir" dedi.
Ahmet Davutoğlu: Afyon Türk'ün gücünün tecelli ettiği şehirdir

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Büyük Taarruz’un 100. Yılı vesilesiyle düzenlediği Zafer Yürüyüşü’ne katılmak için Afyonkarahisar’a geldi. 

Davutoğlu, Afyon girişinde partililer tarafından karşılandı.

Gelecek Partililer, Davutoğlu önderliğinde Kocatepe’den Zafer Tepe’ye kadar yürüyüş gerçekleştiriyor.

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ŞEHİTLERİ ANDI

GP lideri Ahmet Davutoğlu Afyon girişinde yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen yaşaması için mücadele verilen önemli bir günün yıl dönümündeyiz. Başta Gazi Atatürk ve arkadaşları ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi. 

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Davutoğlu şöyle devam etti: “Bu herhangi  bir yıldönümü  değil. 100. yıl bu bir meşaledir. Mazlum halk emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ayağa kalktı. 30 Ağustos cumhuriyetimize giden yoldur. Güçlü bir iradeyle istiklalimizi koruyacağız. Yenilmez zannedilen sömürge ordularının ilk mağlubiyetidir.”

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AFYON TÜRKÜN  GÜCÜNÜN TECELLİ ETTİĞİ ŞEHİRDİR

Ahmet Davutoğlu konuşmasında ayrıca şunları söyledi: “Afyon benim gönlümün şehridir. Afyon’da gönlüm inşa edildi. Eniştesiyim, damadıyım. Bu şehir, Büyük Taarruz’la birlikte milletin şahsiyetiyle bütünleşmiştir. Afyon’a hepimizin göz bebeği gibi bakması lâzım. Tarihin kavsak noktasıdır. Coğrafi olarak da kavşak noktadadır. Bugün hak ettiği yerde değil. Abide şehir haline getirmemiz lazım. Her taşını toprağını istiklal ile donatmamız lazım. Afyon’a hepimiz şok şey borçluyuz. İstediğimiz düzeyde değil. Yeni dönemde Afyon göz bebeğimiz olacak. Onurumuzdur, gururumuzdur. Afyon düşmeden Anadolu düşmez. Afyon Türkün  gücünün tecelli ettiği şehirdir.”
 

 

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