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Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası düzenleniyor or.

Başkentli gençleri spor faaliyetleriyle buluşturan ABB, “Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası” düzenliyor.
Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası düzenleniyor or.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sporun geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla çeşitli turnuva, yarışma ve aktivitelere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezlerine üye gençleri, “Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası”nda bir araya getirecek. 14-17 yaş aralığındaki gençlerin yer aldığı takımlar, 3 gün sürecek farklı branşlardaki yarışmalarda kıyasıya bir mücadele sergileyecek.

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İlk Turnuva 5 Eylül’de 

Başkentli gençlerin sağlıklı kalabilmesi ve sosyalleşmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan turnuva, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü start alacak. Eş zamanlı olarak başlayacak olan turnuvada gençler; satranç, badminton, masa tenisi, judo, karate, boks, yüzme, futbol, voleybol ve taekwondo dalında rekabet edecek.
Büyük bir heyecanla beklenen turnuva da 5 Eylül 2022 tarihinde çeyrek final, 7 Eylül 2022’de yarı final ve 10 Eylül 2022’de ise final müsabakaları gerçekleştirilecek.


Turnuvanın düzenleneceği yerler ve saatler ise şöyle:


-5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 11.00’de Elvankent Aile Yaşam Merkezi’nde badminton, masa tenisi ve karate,

- 7 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de Mamak Gençlik Merkezi’nde satranç, Osmanlı Aile Yaşam Merkezinde judo, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde boks ve

-10 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde yüzme, futbol, voleybol ve taekwondo…

Yaklaşık 700 gencin katılacağı spor müsabakasına katılanlara katılım belgesi ve madalya; dereceye girenlere ise kupa verilecek.
 

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