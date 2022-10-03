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Aileler için mola zamanı

Büyükşehir Belediyesinin Sincan ve Anıttepe’de hizmete açtığı ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ ile hem dezavantajlı çocukları sosyal hayata bağlıyor hem de çocukların ailelerine işlerini yapabilmeleri için zaman oluşturuyor.
Aileler için mola zamanı

‘Engelsiz Başkent’ hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli çocuklara yönelik başlattığı özel projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Anıttepe ve Sincan olmak üzere hizmete açılan ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi’ 3-6 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocukları misafir etmeye devam ediyor. Mola evleri sayesinde özel gereksinimli çocuklar güvenli bir ortamda sosyalleşme imkânı bulurken, çocuklarını yalnız bırakamadığı için özel işlerine vakit ayırmayan aileleri de zaman kazanmış oluyor. Ücretsiz mola evlerinden yararlanmak isteyen aileler, molaevleri.ankara.bel.tr adresi üzerinden veya ‘(0312) 507 10 01’ numaralı telefondan başvuru yapabiliyor.

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61 ÜYE FAYDALANIYOR

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, Sincan ve Anıttepe olmak üzere 2 merkeze açılan mola evleri ile başkentlilere hizmet verdiklerini belirterek, merkezlerle ilgili şu bilgileri verdi: “3-6 yaş özel çocuklarımızı kısmi zamanlı olarak merkezlerimizde konuk etmekteyiz. Şu ana kadar 61 üyeye ulaşmış durumdayız. Aileler güvenli bir şekilde merkezlerimize çocuklarını emanet edebilirler.”


 

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