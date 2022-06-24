Ailelere gebelik eğitimi

“Kadın Dostu Şehir” parolasıyla kadınlara yönelik çalışmalarını başarıyla sürdüren Polatlı Belediyesi; Gebelik Eğitimi Semineri’nde kadınlarla bir araya geldi.

Polatlı Belediyesi tarafından PERPA İş Merkezi 7. Katta kendilerine tahsis edilen ofiste İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarına başlayan Gebelik Eğitim Birimi’nde Polatlılı kadınlara Gebelik Öncesi, Gebelik Süreci, Doğum Sonrası ve Aile Planlaması gibi konularda eğitimler veriliyor. Merkeze başvuruda bulunan kadınlar alanında uzman hemşireler tarafından Salı ve Perşembe günleri 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00 saatleri arasında verilen eğitimler aracılığı ile bilgilendiriliyor.

TALEP DOĞRULTUSUNDA ARTTIRILACAK

Yerel Eşitlik Eylem Planı içerisinde yer alan Sağlık Başlığı kapsamında önemli bir çalışmaya daha imza atan Polatlı Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; gebelik sürecinde bulunan tüm hanımefendileri Polatlı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılmaya davet etti. Bu hafta itibariyle başlayan gebelik eğitimleri kapsamında; Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Karamehmetoğlu, Polatlı Belediye Meclis Üyeleri Serpil Öztürk, Mehmet Ali Talay, Canan Türker ve Ayla Kandemir Polatlı Gebelik Eğitim Birimi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen tüm kadınlar PERPA İş Merkezi 7. Katta bulunan Gebelik Eğitim Birimi’ne başvuruda bulunabilirler. Haftanın iki günü devam eden eğitimlerin gün ve saatleri talep doğrultusunda arttırılacak.