  • BIST 2.554,08
  • Altın 991.359
  • Dolar 16.8836
  • Euro 17.8211
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Ailelere gebelik eğitimi

“Kadın Dostu Şehir” parolasıyla kadınlara yönelik çalışmalarını başarıyla sürdüren Polatlı Belediyesi; Gebelik Eğitimi Semineri’nde kadınlarla bir araya geldi.
Ailelere gebelik eğitimi

Polatlı Belediyesi tarafından PERPA İş Merkezi 7. Katta kendilerine tahsis edilen ofiste İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarına başlayan Gebelik Eğitim Birimi’nde Polatlılı kadınlara Gebelik Öncesi, Gebelik Süreci, Doğum Sonrası ve Aile Planlaması gibi konularda eğitimler veriliyor. Merkeze başvuruda bulunan kadınlar alanında uzman hemşireler tarafından Salı ve Perşembe günleri 10.00 – 12.00 ve 14.00 – 16.00 saatleri arasında verilen eğitimler aracılığı ile bilgilendiriliyor.

TALEP DOĞRULTUSUNDA ARTTIRILACAK

Yerel Eşitlik Eylem Planı içerisinde yer alan Sağlık Başlığı kapsamında önemli bir çalışmaya daha imza atan Polatlı Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu; gebelik sürecinde bulunan tüm hanımefendileri Polatlı Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ücretsiz olarak verilen eğitimlere katılmaya davet etti. Bu hafta itibariyle başlayan gebelik eğitimleri kapsamında; Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Polatlı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Adem Karamehmetoğlu, Polatlı Belediye Meclis Üyeleri Serpil Öztürk, Mehmet Ali Talay, Canan Türker ve Ayla Kandemir Polatlı Gebelik Eğitim Birimi’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen tüm kadınlar PERPA İş Merkezi 7. Katta bulunan Gebelik Eğitim Birimi’ne başvuruda bulunabilirler. Haftanın iki günü devam eden eğitimlerin gün ve saatleri talep doğrultusunda arttırılacak.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık merkezine kavuştular25 Haziran 2022 Cumartesi 01:15
  • Çiçek takası uygulaması25 Haziran 2022 Cumartesi 01:00
  • Pursaklar’ın Dedeleri milletin evinde24 Haziran 2022 Cuma 03:50
  • Obezite Kampı başladı24 Haziran 2022 Cuma 03:45
  • Köylere doğalgaz seferberliği24 Haziran 2022 Cuma 03:30
  • YKS stresini attılar24 Haziran 2022 Cuma 03:21
  • Zehirsiz tarım24 Haziran 2022 Cuma 02:45
  • İzinsiz afişler kaldırılıyor24 Haziran 2022 Cuma 02:38
  • Kuzey Yıldızı açıldı24 Haziran 2022 Cuma 02:00
  • Mamak’ta müzik şöleni24 Haziran 2022 Cuma 01:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti