AK Parti HDP görüşmesine Perinçek’in Vatan’ından tepki

AK Parti’nin HDP ziyaretine MHP’nin tavrı merak edilirken, Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi’nden sert tepki geldi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan "Mehmetçiğe kurşun sıkanlar yasal da değil meşru da değil" dedi.

AK Parti’nin, hakkında kapatma davası olan HDP'yi ziyaret edip anayasa değişikliği konusunda desteğini istemesine MHP’nin tavrı merak edilirken, Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi’nden sert tepki geldi.

Görüşmeye AK Parti’den bazı isimlerden açık destek gelmişti. MKYK Üyesi Orhan Miroğlu “HDP fırsatları ıskalamasın” derken Şanlıurfa Milletvekili Cevheri “HDP Meclis çatısı altında faaliyet gösteren legal bir parti. Başörtüsü teklifimiz için desteklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı. AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner de, HDP ile PKK’nın ayrı tutulması gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunmuştu.

Muhalif 6’lı masayı her fırsatta HDP ile gizli ortaklık kurmakla eleştiren AK Parti’nin HDP’yi ziyaret etmesi sonrası gözler Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye ve lideri Devlet Bahçeli’ye çevrilmişken, Cumhur İttifakı’na desteğiyle dikkat çeken Doğu Perinçek önderliğindeki Vatan Partisi’nden de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

“HDP, PKK’NIN SİYASİ KOLUDUR”

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan , Adalet Bakanı Bekir Bozdağ öncülüğündeki AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korkmazcan "Mehmetçiğe kurşun sıkanlar yasal da değil meşru da değil" dedi.

HDP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı olduğunu belirten Korkmazcan “HDP, ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşında bir araç. Türkiye'nin terörle mücadelesinde kesin başarı isteniyorsa HDP'nin kapatılma süreci hızlandırılmalı” diye konuştu.

Korkmazcan “HDP’ye adım atanlar ya da oradan bir beklenti içinde olanlar Amerika’nın Türkiye’ye açtığı savaşın farkına varmayanlardır. Çünkü muhatap aldıkları, bu savaştaki bir araçtır. PKK’nın siyasi ayağı HDP derhal kapatılmalıdır” diye ekledi.