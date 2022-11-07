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MHP lideri Bahçeli AK Parti-HDP görüşmesine ne diyecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin HDP’yi ziyaret etmesi, dikkatleri Cumhur ortağı MHP’ye çevirdi. AK Parti-HDP görüşmesine MHP lideri Bahçeli ne diyecek? Bahçeli ile Bozdağ arasında Andımız tartışması yaşanmıştı. 
MHP lideri Bahçeli AK Parti-HDP görüşmesine ne diyecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti Heyeti’nin HDP’yi ziyaret etmesi tartışma konusu oldu. 

Sürekli olarak 6’lı masayı HDP ile gizli ittifak yapmakla eleştiren AK Parti’nin kendisinin HDP’yi ziyaret edip, HDP’den anayasa değişikliği konusunda destek istemesiyle başlayan temas, bazı AK Partili yetkililerden gelen açıklamalarla daha da ileri seviyeye yükseldi. 

AK PARTİLİ CEVHERİ: HDP LEGAL BİR PARTİ

AK parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu “HDP fırsatları ıskalamasın” dedi; Şanlıurfa Milletvekili Cevheri de “HDP Meclis çatısı altında faaliyet gösteren legal bir parti. Başörtüsü teklifimiz için desteklerine ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu. 

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GÖZLER MHP’DE

Bölücü terör örgütü PKK’yla olan bağı nedeniyle tepki çeken, Eş Başkanı Demirtaş cezaevinde bulunan ve hakkında kapatma davası açılmış olan HDP’yle ilgili bu gelişmeler sonrası gözler Cumhur İttifakı ortağı MHP’ye çevrilmiş durumda. AK Parti-HDP görüşmesine MHP lideri Bahçeli ne diyecek, sorusunun cevabı merak ediliyor. 

HDP’ye karşı en net mesajları veren parti olan ve her fırsatta HDP’nin kapatılması gerektiğini dile getiren MHP’nin, AK Parti’nin HDP ziyaretini nasıl değerlendireceği sorgulanıyor. 

“SALIYI BEKLEYİN”

Bu noktada gözler MHP lideri Bahçeli’ye çevrilmiş iken, Halk TV yazarı İsmail Saymaz, görüştüğü üst düzey bir MHP’linin bu konuda “Salıyı bekleyin” dediğini yazdı. 

Saymaz’ın yazısına göre MHP’li yetkili, AK Parti ile HDP arasındaki görüşmeyi basından öğrendiklerini söyledi. MHP’li yetkili, bu konuda ne düşündükleri konusunda ise “Onun için salıyı bekleyeceksiniz” dedi. 

Şimdi tüm gözler MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Salı günü yapacağı Meclis grup toplantısına çevrilmiş durumda. Bahçeli’nin cumhur ittifakı ortağı AK Parti’nin HDP görüşmesine ne diyeceği, başörtüsü konusunda yapılması düşünülen anayasa değişikliğinde HDP’nin desteğine ihtiyaç duyup duymadıkları hususunda neler söyleyeceği merak ediliyor.

BAHÇELİ-BOZDAĞ ARASINDA ANDIMIZ TARTIŞMASI 

Bu arada, HDP ziyaretinde AK Parti heyetine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlık etmiş olması geçmişte Bahçeli ile Bozdağ arasında yaşanan andımız tartışmasını akıllara getirdi. 

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BOZDAĞ’IN ANDIMIZ ÇIKIŞI

2018’de Danıştay Andımız’ın kaldırılmasına ilişkin yönetmeliği iptal etmiş, Bekir Bozdağ buna tepki göstermişti. 
Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Partili Bozdağ’a çok sert tepki göstermişti.

Bahçeli, andımız konusunda Bozdağ’a şöyle demişti: 

"Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir.”

“BOZDAĞ ‘KÜRDÜM’ DİYEBİLİR”

Bahçeli, Bozdağ’a tepkisini şöyle sürdürmüştü: “Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK’lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin. Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın…"

 

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