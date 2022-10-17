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Akademisyenler ve öğrencileri, Kırşehir'i gezdi

"Dijital Çağda İletişim Sempozyumu"na katılan iletişim fakültelerinin akademisyenleri ve öğrencileri, Kırşehir'i gezdi.
Akademisyenler ve öğrencileri, Kırşehir'i gezdi

Ankara'da gerçekleştirilen Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’na katılan farklı üniversitelerin iletişim fakültelerinden akademisyenler ve öğrenciler, Kırşehir'de Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi, Japon Bahçesi, ceviz bahçeleri, Ahi Evran Veli Camisi ve Külliyesi, Cacabey Gökbilim Medresesi ile jeotermal kaynakların bulunduğu Terme bölgesini ziyaret etti.

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77 KİŞİ KATILDI 

Ziyaretlerin bir bölümüne eşlik eden Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, akademisyen ve öğrencilere kentteki tarihi alanlar hakkında bilgi verdi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulrezak Altun, geziye 77 kişinin katıldığını söyledi.

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ÖĞRENCİLERLE GELDİK 

İletişimin her faaliyet alanı için çok önemli olduğunu ve giderek yeni teknolojik gelişmelerle beraber çok farklı boyutlara evrildiğini belirten Altun, “Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleştirilen oturumlardan sonra sempozyuma katılanlar ve sempozyumda çalışan öğrencilerimizle buraya geldik” dedi.

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20 SENE SONRA İLK KEZ 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Sefa Sütçü ise Kırşehir'e 20 seneden sonra ilk kez geldiğini dile getirerek, “Dolu bir sempozyumun ardından Kırşehir'e geldik, çok güzel buldum şehri. Ahi Evran Cami ve Külliyesindeyiz, bu güzel ortamı hissetmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.


 

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