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Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

ABD'ye ait Akdeniz'deki USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu, tatbikat kapsamında bu yıl ikinci kez NATO komutası altına girdi.
Akdeniz'deki ABD uçak gemisi yine NATO komutasında

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki gemilerle savaş uçaklarından oluşan görev grubu, 17-30 Mayıs tarihlerinde Akdeniz'de icrası planlanan "Neptune Shield" tatbikatına katılıyor.

Uçak gemisi görev grubu, bu kapsamda NATO komutası altına alındı. Görev grubu, bu yıl ikinci kez NATO komutasına girmiş oldu.

USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubu, ocak ayında da yine Akdeniz'deki tatbikat dahilinde bir süre NATO komutasında kalmıştı. Böylece Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir ABD uçak gemisi görev grubu NATO komutası altına girmişti.

Yine ABD'ye ait Kearsarge Amfibi Hazırlık Grubu da Baltık Denizi'nde devam eden tatbikat kapsamında NATO komutası altına girdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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