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Akdere Şenlendi

Mahalle kültürünü yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan “Mahallemde Şenlik Var” uygulamasının son durağı Akdere oldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin de katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu.
Akdere Şenlendi

Mahalle kültürünü yeniden canlandırmak, birlik beraberlik duygularını diri tutmak, yaz aylarını bir şenlik tadında geçirmek için “Mahallemde Şenlik Var” diyen Mamak Belediyesi son olarak Akdere Mahallesi’ndeydi. Stantlar kuruldu, ikramlıklar yerini aldı.  
 
DOYASIYA EĞLENDİLER

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Akdere Mahallesi’nde gerçekleştirilen şenlik alanında semt sakinleriyle buluştu. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte mahalleliler konserle şenliğin tadını çıkardı. Nohutlu pilav, mısır, pamuk şeker, çay ikramının da yapıldığı şenlikte mahalle sakinleri doyasıya eğlendi. Şenliğin sonunda ise çekilişle bisiklet hediye edildi. 

“BİZ YANLARINDAYIZ”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz eserlerimizle hizmetlerimizle karşınızdayız. Mamak Belediyesi olarak vatandaşımızın neye ihtiyacı varsa biz yanındayız. Havuzlarımızla, kütüphanelerimizle, aile merkezlerimizle, parklarımızla, bahçelerimizle, millet kıraathanelerimiz ve sosyal tesislerimizle her bir vatandaşımızın hizmetindeyiz. Düzenlediğimiz mahalle şenlikleriyle sizlerle bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz. Çocuklarımızın yüzünden gülücükler eksik olmasın. Mutluluğunuz artsın inşallah” dedi. 
 

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