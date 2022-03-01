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Akıllı Kavşak Sistemi kent genelinde 142 noktada faaliyete geçirildi

Başkent’te trafik yoğunluğunu azaltarak yakıttan tasarruf sağlayacak loop dedektör ve yaya butonlarıyla çalışan ve sayıları artırılan “Akıllı Kavşak Sistemi” kent genelinde 142 noktada faaliyete geçirildi. 
Akıllı Kavşak Sistemi kent genelinde 142 noktada faaliyete geçirildi

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde farklı lokasyonlar da bulunan 142 adet kavşağı Akıllı Kavşak Sistemine geçirdi. Loop dedektör ve yaya butonu aracılığıyla çalışan sistem, kavşaklardaki araç yoğunluğuna göre süreleri anlık olarak belirliyor. Sistem kırmızı ışıkta bekleme süresini minimum seviyeye indirerek gerçek zamanlı bir trafik yönlendirmesi de sağlıyor.

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AKILLI KAVŞAK SİSTEMİ TRAFİĞE NEFES ALDIRIYOR
Ankara trafiğini rahatlatarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayan projeleri Başkentlilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, özellikle pik saatlerde trafik yoğunluğunun olduğu anayolları Akıllı Kavşak Sistemleri ile donatıyor.

Trafik yoğunluğunun arttığı noktalara nefes aldıran sistem; anayol, yan yol ve sola dönüşlere yerleştirilen loop dedektör ve yaya butonları aracılığıyla çalışıyor. Sistem ayrıca kavşaklardan gelen araç yoğunluğu bilgisiyle sonraki kavşaklardaki araç yoğunluğu bilgisini alarak trafik ışıklarının sürelerini anlık olarak belirliyor.

Kent genelinde sayısını artırdıkları Akıllı Kavşak Sisteminin trafik düzenine büyük katkı sağlayarak trafiği rahatlattığını belirten Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Mehmet Karabayır, şu bilgileri paylaştı:
“Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü olarak Başkentimizi Akıllı Kavşak Sistemleri ile donatmaya devam ediyoruz. 2019 yılı itibarıyla çalışmalarımıza hız vererek kavşak sayımızı 142 adede çıkarttık. Bu kavşakların en büyük avantajı trafik ışıklarının sürelerini en verimli şekilde dağıtması. Kırmızı ışıkta bekleme sürelerini en aza indiren sistemimiz trafiğe büyük katkı sağlıyor. Bizler bu sistemi kendi teknik personelimizle ve altyapımızı kullanarak kuruyoruz. Bu sayede yüzde 80 oranında tasarruf sağlıyoruz. Şu anda Ankara genelinde kavşaklar üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.”

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TRAFİK IŞIKLARININ SÜRESİ YOĞUNLUĞA GÖRE DEĞİŞİYOR
Akıllı Kavşak Sistemi sürücülerin kırmızı ışıkta bekleme sürelerini minimum seviyeye çekerek ve zaman kaybının önüne geçirerek sürücülere avantaj sağlıyor.

Sistem pik saatlerde trafik sürelerini en verimli şekilde dağıtırken, yoğunluğun olmadığı saatlerde ise kırmızı ışıkta bekleme sürelerini kısaltıyor. Mevcut sistemlerde süreler sabit olarak verildiği için araçların bulunmadığı yollarda yeşil ışık yanarken bu sistem sayesinde araç olmayan veya araçların az olduğu yönlerden kazanılan süreler sayesinde kırmızı ışıkta bekleme süreleri en aza iniyor. 

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2019 yılı itibarıyla 73 adet kavşağı akıllı hale getiren Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar akıllı kavşak sayısını 142’ye yükseltirken,
-Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi-Süleymaniye Caddesi- Şehit Tezcan Özdemir Caddesi kesişimi, 
-Akyurt ilçesi Nurettin Cankurtaran Caddesi -Selimiye Caddesi-Köroğlu Caddesi kesişimi,
-Keçiören ilçesi Seval Caddesi-Nevşehir Caddesi kesişiminde de akıllı kavşak çalışması yapılması için planlama yapıyor.

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