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Akıllı seradaki mevsimlik çiçekler rengârenk bir görünüme büründü

Keçiören Belediyesine ait modern ve akıllı serada mevsimlik çiçekler rengârenk bir görünüme büründü.
Akıllı seradaki mevsimlik çiçekler rengârenk bir görünüme büründü

Keçiören Belediyesine ait modern ve akıllı serada mevsimlik çiçekler rengârenk bir görünüme büründü. Serada görevli ekipler yazın ilçedeki park ve bahçeleri süsleyecek olan çiçekleri hazırlamaya devam ediyor. Burada bulunan özel bölümlerde aynı zamanda birçok türde sebze fidesi de üretiliyor. 

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Serada uzun ömürlü ve dayanıklı bitki üretimi yaptıklarını da belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Ata tohumumuzu seramızda yaşatıyoruz. Seramızda sebze fidesi üretimini sürdürüyoruz. Aynı zamanda buradaki 3 dönümlük alanı halkımıza açık meyve bahçesi yaptık. Seramızın etrafında çevre düzenlemesi de yaparak buraya bir yürüyüş yolu inşa ettik. Vatandaşımız hem spor yapacak hem de taze meyveyi dalından alıp tüketme imkânı bulacak.” dedi.

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Başkan Altınok ilçenin bitki ihtiyacını karşılayan Ovacık Mahallesi’ndeki 2 bin 880 metrekarelik seranın bitki giderlerinden tasarruf sağlamaya yardımcı olduğunu ve Keçiören’i daha fazla türde bitkiyle tanıştırdıklarını da kaydetti. 

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