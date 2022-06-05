AKK Başkanı Yılmaz'dan Dünya Çevre Günü mesajı

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'dan Dünya Çevre Günü mesajı: "Ankara’nın da Türkiye’nin de dünyanın da geleceği için yeşil kalkınma devrimi şart”

Yılmaz yaptığı açıklamada, çevre konusunun son 50 yılda bir sorun olarak dünya gündemine oturduğunu hatırlatarak, “Doğayı katleden, çevreyi kirleten insanoğlu, kendi eliyle yarattığı sorunları çözmek için küresel ölçekte etkinlikler, projeler gerçekleştiriyor” diye konuştu.

1972’deki “BM İnsan Çevresi Konferansı”nda ‘çevre’ konusunun ilk kez ‘kalkınma’ ile yan yana ele alındığını hatırlatan Yılmaz, “BM İnsan Çevresi Bildirisi”nin kabul edildiğini, 1987’de Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan raporda da “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramından ilk kez bahsedildiğini söyledi. 1992 yılında yapılan “BM Çevre ve Kalkınma Konferansı”nda kabul edilen “Gündem 21 Eylem Planı”ndan 2021’deki 26. BM İklim Değişikliği Konferansı’na (COP26) kadar devam eden süreçte iklim değişikliği konusunun ele alındığına dikkat çeken Yılmaz, somut adımlar atılması konusunda yeterli kuvvetin ortaya konmadığını da söyledi.

Kaynaklarını yenileyemeyen dünyada canlılar için tehlike sinyalleri yükseldiğini, çölleşme, ormansızlaşma, su kıtlığı gibi sorunların insanoğlunun geleceğini tehdit ettiğinin altını çizen AKK Başkanı Yılmaz yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sanayi devriminden bu yana insanoğlu, dünya üzerinde daha rahat ve refah içerisinde yaşamanın yollarını arıyor. Bugün geldiğimiz noktada teknolojinin de dahil olduğu dördüncü sanayi devrimini konuşuyoruz ancak dünya ile birlikte geleceğimiz tehdit altında. Ankara’nın da Türkiye’nin de dünyanın da geleceği için yeşil kalkınma devrimi şart. Bundan sonraki gündemin kalkınmayı doğal kaynakları koruyarak sürdürmek üzerine kurmalı, dünyayı gelecek nesillere yaşanabilir bir biçimde bırakmayı başaracak adımlar atmalıyız.”

HER GÜN ÇEVRE

Başkent’te düzenlenen EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ile yeşil kalkınmaya giden yolun katılımcı bir bilinçle ele alındığını kaydeden Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Kent Konseyi olarak çevre bilinci konusunda yürüttüğümüz çalışmaların olumlu dönüşlerini görüyoruz. ‘Suya Saygı Buluşmaları’ ile başlayan farkındalık süreci Türkiye’de ilk defa kurulan Başkent Ankara Çevre ve İklim Meclisi ile taçlandı. Glaskov’da katıldığımız COP26’da tüm dünyayı sorunları kaldırmak için ‘Sevgi Çiçeği’ ittifakına davet ettik. Binlerce kişinin katıldığı EKO İKLİM: Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı ile konuyla ilgili toplum kesimlerinin kararlılığı ortaya kondu. Sahip olduğumuz güzellikler dün nasılsa; yarın da öyle kalması için yeşil kalkınmadan başka rota tanımıyoruz. Dünya Çevre Günü’nün konuyu gündeme taşımak açısından önemli olduğu düşüncesiyle bugünü kutluyor ve her gün önceliğimizin çevre olduğunu ifade etmek istiyorum.”