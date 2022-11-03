‘Akşehir'in Hafızası’ adlı fotoğraf ve ipek halı sergisi Başkentte açıldı. Sergide, Akşehirli emekli öğretmen Fikri Er'in koleksiyonundan fotoğraf ve halılar bulunuyor.

‘Sende de Bende de Anısı Var - Akşehir'in Hafızası’ adlı fotoğraf ve ipek halı sergisi törenle açıldı. Zafer Çarşısı'ndaki serginin açılışına AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve öteki davetliler katıldı.

5 KASIM’A KADAR SÜRECEK

Akşehirli emekli öğretmen Fikri Er'in koleksiyonundan Akşehir fotoğrafları ve ödüllü halıların yer aldığı sergi, 5 Kasım Cumartesi'ye kadar gezilebilecek. Er yaptığı açıklamada, koleksiyonundaki fotoğraf ve halıların gelecek nesillere ışık tutması için sergiyi açtığını belirterek, “Fotoğrafların sadece bende kalmasını istemedim. Benim gördüğümü bir başkası da görsün istedim” dedi.



