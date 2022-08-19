Alaattin Çakıcı’dan Ece Erken’in öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili açıklama

Af yasasıyla cezaevinden çıktıktan sonra gündemden düşmeyen Alaattin Çakıcı, ünlü sunucu Ece Erken’in öldürülen eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla adının birarada anılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

2020 YILINDA af yasasıyla cezaevinden çıktıktan sonra gündemden düşmeyen Alaattin Çakıcı , ünlü sunucu Ece Erken ’in öldürülen eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ’yla adının birarada anılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcıoğlu ile akraba olmadıklarını, aralarındaki diyalogu ölümünden 3 ay önce sonlandırdığını kaydetti.

ÇAKICI ADI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Peki Çakıcı’nın adı Mahmutyazıcıoğlu ile nasıl yan yana geldi?

Öldürülen Şafak Mahmutyazıoğlu’nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu, önceki günkü duruşmada sanık avukatlarının Alaattin Çakıcı sorusu üzerine “Eski tanışırlar, ilk müvekkilidir. Her gün cezaevine gider, gelirdi” demişti.

VE ÇAKICI SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Bu ifadeler üzerine Alaattin Çakıcı, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde suskunluğunu bozarak, yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Alaattin Çakıcı, “Ölümünden üç ay öncesine kadar kendisiyle sık sık görüşürdüm. Vefatından üç ay öncesi tüm ilişkilerimi kesmiştim. Üç ay sonra herkes gibi ben de ölümünü basından öğrendim. Rize’deki cenazesine geçmişin hatırından dolayı bir çiçek gönderdim” dedi.

Çakıcı, “Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem bu ülkede kim olursa olsun, beni öldürmeden Azrail’in dışında ona kimse dokunamazdı. Bu sözüm Türkiye’de herkese geçerlidir” iddiasında da bulundu.

Alaattin Çakıcı’nın açıklamaları şöyle:

“Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ilk avukatlığını benimle yapmıştı. 17 sene hiç görüşmedim. 2020’de cezaevinden tahliye olduktan sonra evime ziyaretime geldi fakat kendisini ancak ses tonundan tanıyabildim. Ölümünden üç ay öncesine kadar kendisiyle sık sık görüşürdüm. Vefatından üç ay öncesi tüm ilişkilerimi kesmiştim. Bunu onun ailesi ve tüm yakın dostlarımız bilmektedir.

BEŞİKTAŞ DETAYI

Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kendisini telefonla aradığını söyleyen Çakıcı, şöyle devam etti:

“Abi bu Şafak’ın kulüple arasında problemler var ve senin adını kullanıyor dedi. Ben de kendisine, kulübe zarar vermiş ise ben onun değil oğlumun bile arkasında durmam dedim. Kendisi ile ilişkimi kestim dediğimde o da bana abi çok isabetli bir karar almışsın dedi. Üç ay sonra herkes gibi ben de ölümünü basından öğrendim. Rize’deki cenazesine geçmişin hatırından dolayı bir çiçek gönderdim.”

Çakıcı şöyle devam etti:

“Ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu’nu da hayatımda bir defa gördüm, kendisiyle iki defa da telefonla konuştum. Mahkemede bulunan sanık avukatlarından Engin Çelebi, Celal’e kardeşinin Alaattin Çakıcı ile tanışıklığını sorup ardından Alaattin Çakıcı’nın hayat tarzından beslendiğini söylüyor. Şimdi o avukat denen Engin Çelebi’ye şu soruyu soruyorum. Şafak akrabam olsa, dostluğumu bitirmesem bu ülkede kim olursa olsun, beni öldürmeden Azrail’in dışında ona kimse dokunamazdı. Bu sözüm Türkiye’de herkese geçerlidir. Be sivri zekalı adam, sen kimin adına konuşuyorsun ki benim adımı o mahkemede dile getiriyorsun?”

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR, DÜNDAR KILIÇ'IN NEYİ OLUR?

Adı gündemden düşmeyen Alaattin Çakıcı kimdir? 2020’de yürürlüğe giren ceza infaz düzenlemesi ile Sincan Cezaevi'nden tahliye edilmesiyle gündemde olan Alaattin Çakıcı kimdir? Dündar Kılıç’ın kızı ile Alaattin Çakıcı’nın evliliği nasıl gerçekleşti? Dündar Kılıç kimdir, hangi dönem yaşadı, nereli, Semra Özal hangi konuda Dündar Kılıç’tan ricacı oldu?

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