Mamak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü ve aynı zamanda şair ve yazarlığı ile bilinen Ali Bozdağ hayatını kaybetti. peki Ali Bozdağ kimdir?

Mamak Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü ve aynı zamanda şair ve yazarlığı ile bilinen Ali Bozdağ geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki Ali Bozdağ kimdir?

​Evli ve iki çocuk (Özgenur-Zehranur) babası olan Ali Bozdağ, 03.03.1971 yılında Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi Konacı köyünde dünyaya geldi. İlköğretimi Akdağmadeni Yusuf Ziya İlkokulu’nda, orta öğretimi ise Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi’nde, yükseköğretimini ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.

Ali Bozdağ, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aile Danışmanlığı Bölümünde yüksek lisansını yaptı. Üniversite yıllarında Ankara’da bulunan bir grup Akdağmadenli üniversite öğrencisiyle birlikte çıkardıkları Akdağmadeni’nin Sesi Dergisi’nin Yayın Kurulu Başkanlığı yaptı.

Ali Bozdağ, mezun olduğu Akdağmadeni İmam Hatip Lisesi’nde ve Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Özel sektörde Bölge Müdürü ve Genel Müdür yardımcısı olarak çalıştı. 2004 yılı yerel seçimlerine Akdağmadeni Belediye Başkan adayı olarak katıldı.

Aynı zamanda şair ve yazar olan Ali Bozdağ, lise yıllarında yazmaya başladı ve yerel ve ulusal olmak üzere bir çok dergi ve gazetelerde köşe yazıları ve şiirleri yayınlandı.

2012 Yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde TRT ve Bayrak Televizyonu’nun ortaklaşa düzenlediği “Türk Sanat Müziği En Güzel Beste Yarışması”nda Bestekar Doğan Balyemez tarafından Uşşak makamında bestelenen “Gönlümün Göz Yaşı” adlı eseri bu yarışmada derece alarak TRT repertuarına seçildi.

Ali Bozdağ’ın “Yürek Yangını” adlı eseri ise Buselik makamında bestelendi. “Bulamazsın” adlı şiiri ise Sanatçı Mahmut Yıldız tarafından bestelenip okunmaktadır.

​Mamak Belediye Belediyesi’nde Başkan danışmanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü ve son olarak Mamak Belediye Belediyesi’nde Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yaptı. Ali Bozdağ, Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nda da Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Ali Bozdağ, 17.01.2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.