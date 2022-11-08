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Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi yenilenen yüzü ile hizmete açıldı

Çıkan yangın sonrası kapılarını kapatan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi yenilenen yüzü ile hizmete açıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta bilim var demeye devam edeceğiz” dedi.
Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi yenilenen yüzü ile hizmete açıldı

Bilime önem veren, bilimi uygulamalı öğretmeyi hedefleyen Mamak Belediyesi, meraklı minikler için heyecan verici bir merkez kurdu. Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi, meraklı miniklerin, gençlerin uygulamalı öğrenebileceği bir eğitim alanı.  

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55 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ 

Yangından sonra yeniden bakım ve onarım çalışmaları ile kapılarını açan Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi’nin toplam yüksekliği 53 metre. Açıldığı günden bu yana 55 bin kişi tarafından ziyaret edilen Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi içerisinde; gezegen evi, hava durumu stüdyosu, yapay uydular, panoramik asansörler, Güneş sistemi sergisi, Ay’a iniş simülatörü, uzay bisikleti, gök taşları konsepti ve denge tüneli var. 

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ÖĞRENCİLER KATKI SUNACAK 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yenilenen Ali Kuşcu Gökbilim Merkezi’mizi yeniden hizmete açtık. Gökbilim, astronomi ve uzay meraklıları, TÜA Türk Uzay Ajansı, TUSAŞ ve Roketsan’ı yakından tanıyacaklar. Öğrencilerimizin bilim ve teknoloji eğitimine katkı sağlamaya, Mamak’ta bilim var demeye devam edeceğiz” dedi. 
 

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