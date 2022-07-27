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ALTINBİS çok sevildi

Başkent Millet Bahçesi’nde hizmet vermeye başlayan Akıllı Bisiklet Sistemi ALTINBİS, başkentlilerin gözdesi oldu. ALTINBİS 3 ayda, 7 bin aktif üye sayısına ulaştı.
ALTINBİS çok sevildi

Başkentin yeni favorisi ALTINBİS oldu. Teknolojik yeniliklerin öncüsü Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen dijital bisiklet kiralama sistemi ‘ALTINBİS’ kullanıcıların büyük beğenisini topladı. ALTINBİS uygulamasının aktif üye sayısı 7 bine ulaştı. 

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DİJİTAL PLATFORMA TAŞINDI

ALTINBİS uygulamasının kısa sürede büyük ilgi görmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Hem işlemleri kolaylaştırmak hem de yoğunluğu biraz olsun hafifletmek için kiralama işlemini dijital platforma taşıdık” dedi. 

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KİRALAMA ÇOK KOLAY

‘ALTINBİS’ isimli uygulama sayesinde, alanda bisiklet kiralamak isteyen vatandaşlar, kaç adet bisiklet olduğunu, kaç tanesinin hareket halinde olduğunu ve kaç tanesinin kiralanmaya müsait olduğunu cep telefonlarından görebiliyor. Kiralama aşamasından sonra ise kullanım süresini ve bakiyesini yine cep telefonundan takip edebiliyor. 
 

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