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Altındağ Ali Ersoy Buz Pisti’nde ücretsiz halk günü uygulaması başlıyor

Altındağ Belediyesi Buz Pisti’ni halka açılıyor. Baştan aşağı yenilenen Ali Ersoy Buz Pisti, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında, ücretsiz olarak halkın kullanımına açılacak.
Altındağ Ali Ersoy Buz Pisti’nde ücretsiz halk günü uygulaması başlıyor

18 yaş altı kullanıcıların yanlarında ebeveynlerinin olmasının şart olduğu buz pistinden, 18 yaş üstü Altındağlı vatandaşlar ise rahatlıkla faydalanabilecek. 

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“HERKESE HAYIRLI OLSUN…”

Altındağlı gençler tarafından büyük beğeni toplayan ve çok ilgi gören buz pistinden vatandaşların daha rahat faydalanabilmesi için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Buz pistimizin kapısı bundan böyle herkese açık..." dedi. Buz pistinden faydalanmak için 18 yaş altı kullanıcıların yanlarında ebeveynlerinin olması gerektiğinin altını çizen Başkan Balcı “Minik yavrularımızı yanlarında ebeveynleriyle birlikte, genç kardeşlerimizi ise arkadaşlarıyla, dostlarıyla birlikte buz pistimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı
 

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