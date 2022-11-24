Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı Şehir ve Medeniyet Kongresi’ne katıldı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, BEM-BİR-SEN tarafından düzenlenen Şehir ve Medeniyet Kongresi’ne katıldı. Kongrede sunum yapan Başkan Balcı Altındağ’daki çalışmaları anlattı.

Açılışı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurul Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe tarafından gerçekleştirilen Şehir ve Medeniyet Kongresi’ne Altındağ Belediyesi damga vurdu. Çok sayıda akademisyen ve bürokratın da yer aldığı kongrenin aktör özel oturumuna Kırklareli Valisi Doç. Dr. Birol Ekici ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ile konuşmacı olarak katılan Başkan Asım Balcı, katılımcılara Altındağ’ı anlattı.

GENÇLER VE ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ

Katılımcılara Altındağ’da gençlere yönelik yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Balcı, “Altındağ özellikle spor yatırımları alanında altın çağını yaşıyor. 19 yeni spor merkezi ile Altındağ, Ankara’da sporun da kalbi oldu. Gençler ve çocuklar bizim hep önceliğimiz oldu. Onlara yönelik yaptığımız kütüphaneler ve çeşitli yatırımlarla geleceğe daha emin adımlarla hazırlanmasını sağlıyoruz. Bu bizim için çok sevindirici.” ifadelerini kullandı.

