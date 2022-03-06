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Altındağ Belediyesi 83 okula kukla seti dağıttı

Altındağ Belediyesi ilçedeki 83 okula Karagöz-Hacivat seti ve kukla seti dağıttı. 
Altındağ Belediyesi 83 okula kukla seti dağıttı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatlarıyla, İlçe genelindeki 83 okulun tamamına Karagöz-Hacivat seti ve kukla seti hediye edildi.  

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ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE... 
Altındağlı çocukların kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşmasını çok önemsediklerini söyleyen Başkan Asım Balcı "Çocuklarımız kültürle, sanatla, tiyatroyla ve geleneksel değerlerimizle büyümeli. Okulda aldıkları eğitim, bu tarz etkinliklerle desteklenirse çocuklarımız için daha iyi olur. Biz de çocuklarımızın eğitimlerine destek olmak ve biraz olsun yüzlerini güldürebilmek için onlara eğlenceli bir aktivite seti hediye ettik. Yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize...” dedi.

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