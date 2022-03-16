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Altındağ Belediyesi, çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıttı

Altındağ Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan tohum desteği devam ediyor. Altındağlı çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.
Altındağ Belediyesi, çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıttı

Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında… Geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından, nohut tohumu desteği de sağlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Altındağlı çiftçi katıldı. Çiftçilere hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Balcı “Üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bize...” dedi.

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36 TON TOHUM DAĞITILDI 
2 bin 375 dekarlık alana ekim yapacak çiftçilere, toplam 585 bin TL değerinde 36 ton sertifikalı nohut tohumunun yüzde 75 hibe ile dağıtıldığını söyleyen Başkan Balcı “Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. 36 ton sertifikalı nohut tohumunu yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

“HAYIRLI VE BEREKETLİ KAZANÇLAR...”
Altındağ'ın tarımsal kapasite bakımından çok ileride olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Altındağ tarım için çok önemli bir yer... Gerek su kaynakları, gerekse tarım alanları bakımından oldukça iyi bir yerdeyiz. Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmak ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu tohum desteği çok gerekli ve de çok önemli... Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Verdiği destek için Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Balcı'ya teşekkür eden Altındağlı çiftçiler ise “Bizler için çok önemli bir katkı bu... Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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