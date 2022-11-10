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Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde judo kursuna katılan 316 minik kuşaklarına kavuştu.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde judo kursuna katılan 316 minik kuşaklarına kavuştu. Minik judocular, kuşak bağlayarak sertifikalarını aldı.
Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde judo kursuna katılan 316 minik kuşaklarına kavuştu.

Gençlik Merkezlerinde futboldan basketbola, okçuluktan satranca kadar sporun pek çok farklı dalıyla tanışan ve başarılara imza atan Altındağlı gençler, judoda da yıldız gibi parladı. Altındağ Belediyesi tarafından başlatılan judo kursuna Altındağlı çocuklar büyük ilgi gösterdi. Judo kursuna katılan ve başarıyla devam eden 316 Altındağlı çocuk, kuşak bağlamaya ve sertifika almaya hak kazandı. 

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ŞAMPİYONLARIN ADRESİ ALTINDAĞ

Altındağ’ın yatırımların olduğu gibi şampiyonların da adresi olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, minik sporcuları tebrik etti. Balcı “Bu spor tesislerini hizmete açarken, her birinin yeni şampiyonların adresi olacağına inancımız tamdı. Bu düşüncemi de her yerde, sık sık dile getirdik. Bugün görüyoruz ki, spor tesislerimiz amacına ulaşmış, çok şükür ki, hayallerimiz gerçeğe dönüşmüş. Altındağ’da çok kısa sürede yüzlerce başarılı sporcu yetiştirmişiz, yetiştirmeye de devam ediyoruz.” dedi. 
 

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