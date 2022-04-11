Altındağ Belediyesi iftarda şehit aileleri ve kahraman gazileri ağırladı

Altındağ Belediyesi, ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve kahraman gazileri ağırladı.

Altındağ Belediyesi Başkanı Asım Balcı, iftarda çok özel isimlerle bir araya geldi. Evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş aileler ve kahraman gazilerle iftar sofrasında buluşan Başkan Balcı, şehit ailelerine ve gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi. İftar yemeğinde; Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam ve Orhan Yeğin, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarlar da yer aldı.

“KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE SİZLERE SONUNA KADAR AÇIK...”

Şehit ailelerini ve kahramanlık timsali gazileri, iftar sofrasında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Balcı “Peygamberlikten sonraki en güzel yer şehitlik... Ne mutlu sizlere ki şehit ailelerisiniz. Ne mutlu ki sizlere kahramanlığın ve vatan sevgisinin en güzel örneklerisiniz. Bizler de sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz. Ramazan'ınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima sonuna kadar açık..." dedi.