Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Altındağlılara türkü şöleni yaşattı

Ankara'nın kültür ve sanat başkenti Altındağ, bir konsere daha ev sahipliği yaptı. Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu yılsonu konseri, kulakların pasını sildi.

THM koro şefi İlkim Eylül İlk'in şefliğinde türküler seslendiren Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, sadece Altındağlılara değil konsere gelen tüm Ankaralılara türkü şöleni yaşattı.

Konserde Amasya'dan Kırşehir'e, Kars'tan Mersin'e kadar Türkiye'nin dört bir yanına ait türküler ve birbirinden güzel Anadolu ezgileri koro ve solo olarak seslendirildi. Türkülerin ritmiyle coşan sanatseverler, oturdukları koltuklarda tempo tutup, türkülere eşlik ettiler. Tamamı amatör kişilerden oluşmasına rağmen profesyonellere taş çıkaracak bir performans sergileyen Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, büyük beğeni topladı