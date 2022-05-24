Altındağ Belediyesi'nden Altındağlı çocuklara sünnet müjdesi

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da ikamet eden çocukları, ücretsiz olarak sünnet ettirecek.

Altındağ Belediyesi, Altındağ'da ikamet eden çocukları, modern cerrahi yöntemlerle ve hastane koşullarında ücretsiz olarak sünnet ettirecek. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen sünnet işlemi sonrasında çocuklara, baştan aşağı sünnet kıyafetleri de yine Altındağ Belediyesi tarafından hediye edilecek. Sünnet işlemlerinin bitiminde ise Altındağlı çocuklar ve aileleri, sünnet şöleninde doya doya eğlenme imkanı bulacak.

"BU ÖZEL GÜNE VESİLE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ..."

Altındağlı ailelerin bu özel günlerine vesile olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Sünnet geleneğimiz, erkek evlatlarımızın hayatlarında önemli bir gün... Bugünü mutlulukla hatırlamaları, ailelerinin ise bu mürüvvete şahit olmaları için elimizden geleni yaptık. Bu mutluluğa vesile olduğumuz, aynı zamanda da şahit olduğumuz için çok mutluyuz. İleride çocuklarımız ve ailelerinin bugünü mutlulukla hatırlamalarını arzu ediyoruz. Çocuklarımızı tamamen ücretsiz olarak sünnet ettiriyoruz. Hepsinin hayali olan sünnet kıyafetlerini de biz hediye ediyoruz" dedi.

Sünnet başvurularının Altındağ Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılması gerektiğini hatırlatan Başkan Balcı "Başvurular 3 Haziran'a kadar devam edecek. Ayrıntılı bilgi belediyemizin 444 3919 numaralı çağrı merkezinden alınabilir" ifadelerini kullandı.