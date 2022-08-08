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Altındağ Belediyesi’nden Kuzey Ankara’ya müjde

Altındağ Belediyesi’nden Kuzey Ankara’ya müjde. Kuzey Ankara bölgesine yepyeni bir kreş yapılıyor. 
Altındağ Belediyesi’nden Kuzey Ankara’ya müjde

Altındağ Belediyesi’nden bir yatırım daha. Başkentin son yıllarda giderek gelişen ve değerlenen bölgesi Kuzey Ankara’ya yepyeni bir kreş yapılıyor. Yapımı hızla devam eden kreş inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Balcı, “Yeni kreşimizi önümüzdeki eğitim ve öğretim dönemine yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni kreşimiz şimdiden mahallemize ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

"ÇOCUKLAR MUTLU OLSUN DİYE..."

"Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun hayatındaki en önemli dönemdir" diyen Başkan Balcı, "Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor. Onlar iyi bir eğitim alsın, hayata güzel bir biçimde hazırlansın diye durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak, çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
 

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