Üniversite sınavına hazırlanan Altındağlı gençler için ücretsiz deneme sınavı düzenlendi. Gençler sınava büyük ilgi gösterdi.

Altındağlı gençler TYT deneme sınavında buluştu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, üniversite sınavına hazırlanan gençler için ücretsiz deneme sınavı düzenlendi. Altındağ Belediyesi kütüphanelerinde gerçekleştirilen deneme sınavı, gençlerin büyük beğenisini topladı. Altındağlı gençlerin her alanda başarılı olması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Kütüphanelerimiz emek veren, ter döken gençlerimizle dolu... Her ziyaretimde gençlerimizi bu kütüphanelerde ders çalışırken, kitap okurken görüyorum. Deneme sınavları da hazırlık aşamasında çok önemli... Her öğrencimiz bu imkanı bulamıyor diye, bir deneme sınavı organize ettik, durumlarını, eksiklerini bu sınav aracılığı ile tespit etsinler istedik. Sınava katılım çok oldu. Gençlerimiz çok memnun ayrıldı. Herkesin istediği sonuçlara kavuşmasını diliyorum.” dedi.