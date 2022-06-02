Altındağ Önder Rasim Özdenören Gençlik Merkezi üyesi gençlerden duyarlı etkinlik

Altındağ Önder Rasim Özdenören Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratan bir etkinliğe imza attı.

Altındağlı gençler çevre konusunda duyarlılıklarıyla büyük beğeni topladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle “farkındalık pikniği” düzenleyen gençler, hem çevre konusunda farkındalık oluşturdu hem de kendilerinden küçük öğrencilere örnek oldu. Peçenek Mesire Alanı’nda düzenlenen farkındalık pikniğinde keyifli anlar yaşandı.

MİNİKLERE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANDI

Farkındalık etkinliğinde, Taşça İlkokulu öğrencileri ile işbirliği yapan Altındağlı gençler, 1’inci sınıf öğrencilerini çevre ve çevreyi korumanın önemi gibi konularda bilinçlendirdi. Okul hayatına yeni başlamış ilkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandıran, veli-öğrenci iş birliği ile atık farkındalığını oluşturan Altındağlı gençler hem eğlendi, hem öğrendi. Peçenek Mesire Alanı’nda çevre temizliği yapan Altındağlı öğrenciler, topladıkları atıkları ayrıştırarak, ayrıştırmanın ve geri dönüşümün önemine de dikkati çekti. Atık malzemelerden oluşturulan kostüm sergisi, karbon ayak izinin oluşturulması gibi etkinlikler de katılımcıların büyük beğenisini topladı. Birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla eğlenen minikler, uçurtma uçurmayı da ihmal etmedi.

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”

Altındağlı çocukları duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yeni nesillerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmayı, onları daha yeşil bir yaşama teşvik etmeyi, sosyo-kültürel gelişimlerini artırmayı ve duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak, tasarruf ve ekonomik kazancı öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Gelecek nesillerin bu bilinçle yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.