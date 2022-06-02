  • BIST 2.601,56
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4796
  • Euro 17.7373
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 22 °C
»

Altındağ Önder Rasim Özdenören Gençlik Merkezi üyesi gençlerden duyarlı etkinlik

Altındağ Önder Rasim Özdenören Gençlik Merkezi üyesi gençler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık yaratan bir etkinliğe imza attı.
Altındağ Önder Rasim Özdenören Gençlik Merkezi üyesi gençlerden duyarlı etkinlik

Altındağlı gençler çevre konusunda duyarlılıklarıyla büyük beğeni topladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle “farkındalık pikniği” düzenleyen gençler, hem çevre konusunda farkındalık oluşturdu hem de kendilerinden küçük öğrencilere örnek oldu. Peçenek Mesire Alanı’nda düzenlenen farkındalık pikniğinde keyifli anlar yaşandı. 

dnyakrbn_1.jpg

MİNİKLERE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANDI 
Farkındalık etkinliğinde, Taşça İlkokulu öğrencileri ile işbirliği yapan Altındağlı gençler, 1’inci sınıf öğrencilerini çevre ve çevreyi korumanın önemi gibi konularda bilinçlendirdi. Okul hayatına yeni başlamış ilkokul öğrencilerine çevre bilinci kazandıran, veli-öğrenci iş birliği ile atık farkındalığını oluşturan Altındağlı gençler hem eğlendi, hem öğrendi. Peçenek Mesire Alanı’nda çevre temizliği yapan Altındağlı öğrenciler, topladıkları atıkları ayrıştırarak, ayrıştırmanın ve geri dönüşümün önemine de dikkati çekti. Atık malzemelerden oluşturulan kostüm sergisi, karbon ayak izinin oluşturulması gibi etkinlikler de katılımcıların büyük beğenisini topladı. Birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla eğlenen minikler, uçurtma uçurmayı da ihmal etmedi. 

dnyakrbn_6.jpg

“NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ”
Altındağlı çocukları duyarlı çalışmalarından dolayı tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yeni nesillerimizin bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmayı, onları daha yeşil bir yaşama teşvik etmeyi, sosyo-kültürel gelişimlerini artırmayı ve duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak, tasarruf ve ekonomik kazancı öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Gelecek nesillerin bu bilinçle yetişmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hacettepe'de ata tohumları toprakla buluştu02 Haziran 2022 Perşembe 04:26
  • ANFA Bitki Evlerinin beşinci şubesi Batıkent’e açıldı02 Haziran 2022 Perşembe 03:20
  • Pursaklar Belediyesi ücretsiz cenaze hizmeti veriyor02 Haziran 2022 Perşembe 00:28
  • Arıcılık Akademisi 2'nci mezunlarını verdi02 Haziran 2022 Perşembe 00:27
  • Keçiören’de 2022 yaz spor okulları için kayıtlar başladı02 Haziran 2022 Perşembe 00:26
  • Kahraman Kart’la 2700 aileye ücretsiz destek02 Haziran 2022 Perşembe 00:25
  • Mamak’ta “Psikoloji Günleri” düzenlenecek02 Haziran 2022 Perşembe 00:24
  • Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda dereceye giren okullar ödüllendirildi02 Haziran 2022 Perşembe 00:23
  • Haymana Ahlen Bölgesel Amatör Lige çıktı02 Haziran 2022 Perşembe 00:22
  • 178 Altındağlı kadın, okuma ve yazma kursu sertifikalarını aldı02 Haziran 2022 Perşembe 00:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti