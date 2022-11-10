Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler

Ankara Altındağ'dan şok bir son dakika haberi geldi. Sığınmacıların yoğun bulunduğu Altındağ'ın Örnek Mahallesinde bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş; cesetler yaklaşık 7 haftalık.

Ankara'dan şok bir son dakika haberi geldi... Altındağ 'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. 5 Afganistan uyruklu kişinin hepsinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Altındağ'da yaşann dehşetin adresi Örnek Mahallesi ... Burası Ankara'da sığınmacıların en yoğun bulunduğu mahallelerden biri.

Altındağ Örnek 'teki 5 Afganlı cesedi olayıyla ilgili detaylar kan donduruyor: 1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Yakınlarının "haber alamıyoruz" ihbarı üzerine polisin arkadaş olan Afganlıların bulunduğu adrese gittiği, burada 5 erkek Afganlının cesediyle karşılaşıldığı bildirildi.İlk tahminlere göre, Afganlıların cesetleri yeni değil, yaklaşık 1 haftalık. Ağır kokular yayılan evde geniş çaplı inceleme yapılıyor. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı. İlk iş olarak yakınlarının bilgisine başvuruluyor...

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Altındağ Örnek'te 5 Afganlı cesedi olayıyla ilgili Ankara Valiliği bir açıklama yaparak, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulduğunu bildirdi.

Açıklamada "Altındağ ilçemizde bir konutta meydana gelen ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 şahsın ölümüyle sonuçlanan müessif olay, Cumhuriyet Savcılarımızın nezaretinde bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Olayın sebebi ve failleri belirlendikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bir açıklama da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi: "10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesinde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür. Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir."

SIĞINMACILARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE

Bu arada, Altındağ'ın Battalgazi ve Önder mahallelerinde geçtiğimiz yıl sığınmacılar ile vatandaşlar arasında gergin olaylar yaşanmıştı.

10 Ağustos 2021'de Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde Suriyeli bir grup ve 2 genç arasında çıkan tartışma sonucu Suriyeli grubun 2 Türk genci bıçaklaması ölüme neden olmuş, vatandaşlar Suriyelilere karşı "onları burada istemiyoruz" eylemleri yapmıştı.

Altındağ'da geçtiğimiz aylarda da Suriye uyruklu bir şahıs, çalıştığı iş yerinin sahibini öldürmüştü.

www.gazeteilksayfa.com