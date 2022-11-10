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Altındağ Örnek'te bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Ankara Altındağ'dan şok bir son dakika haberi geldi... Altındağ'ın Örnek Mahallesinde bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
Altındağ Örnek'te bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu

Ankara'dan şok bir son dakika haberi geldi...

Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. 

5 Afganistan uyruklu kişinin hepsinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirtiliyor.

Altındağ'da yaşann dehşetin adresi Örnek Mahallesi... 

Altındağ'da 5 Afganlı cesedi olayıyla ilgili ayrıntıları aktarmay devam edeceğiz.

Yakınlarının "haber alamıyoruz" ihbarı üzerine polisin Afganlıların bulunduğu adresi gittiği, burada 5 Afganlının cesediyle karşılaşıldığı ifade ediliyor. 

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SIĞINMACILARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE

Bu arada, Altındağ'ın Battalgazi ve Önder mahallelerinde geçtiğimiz yıl sığınmacılar ile vatandaşlar arasında gergin olaylar yaşanmıştı. 

10 Ağustos 2021'de Altındağ ilçesinin Battalgazi mahallesinde Suriyeli bir grup ve 2 genç arasında çıkan tartışma sonucu Suriyeli grubun 2 Türk genci bıçaklaması ölüme neden olmuş, vatandaşlar Suriyelilere karşı "onları burada istemiyoruz" eylemleri yapmıştı. 

Altındağ'da geçtiğimiz aylarda da Suriye uyruklu bir şahıs, çalıştığı iş yerinin sahibini öldürmüştü.

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