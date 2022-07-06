Altındağ Yeni Medya Akademisi Başladı

Altındağ'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle "Yeni Medya Akademisi" kuruldu. Gençlerin yeni medya mecraları alanında deneyim ve bilgi kazanmasını amaçlayan akademinin ilk günü dolu geçti.

Altındağlı gençler için "Yeni Medya Akademisi" kuruldu. 6 ay sürecek olan Yeni Medya Akademisi'nde, 16-29 yaş arası 120 öğrenci bilgi ve deneyim kazanacak. Gençler, 10 kişilik sınıflarda, 3 boyutlu baskı ve sosyal medya eğitimleri alacaklar. Kültür Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen projeye, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi de destek verecek. Seminerler, üniversite gezileri, toplantılar ve workshopların düzenleneceği proje kapsamında, İletişim, Görsel Sanatlar ve Girişimcilik gibi alanlarda öğrencilere eğitim verilecek.

‘GENÇLERE YÖNELİK PROJELERE ÖNEM VERİYORUZ’

Altındağlı gençlerin hedefleri ve ilgi alanlarına yönelik projeleri gerçekleştirmeye çok önem verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Gençlerimizin 3 boyutlu tasarım ve dijital medya alanlarındaki kültürel ve yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmaları için, kabiliyetleri doğrultusunda oluşturulacak merkezde eğitim almalarına vesile olduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Yeni Medya Akademisi ile gençlerimizin aldıkları eğitimi ürüne dönüştürmesini, girişimciliğe teşvik edilmelerini, ekonomik gelişimlerine katkı sunulmasını, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirmelerini, toplumun sosyokültürel seviyesine ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin yaratıcı kültür endüstrilerine pozitif ivme kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Başkan Balcı Yeni Medya Akademisi'nin ilk gününde kendilerini yalnız bırakmayan deneyimli gazeteciler Zafer Şahin ve Adem Metan'a da teşekkür etti.

