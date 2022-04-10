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Altındağ Zabıtası’ndan indirim denetimi

Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, KDV oranındaki indirimin fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için ilçe genelinde marketlerde denetim gerçekleştirdi.
Altındağ Zabıtası’ndan indirim denetimi

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri sahaya indi, market market gezdi. Zabıta ekipleri, vatandaşın mağdur olmaması için, her detayı titizlikle inceledi. Gıda ürünlerindeki KDV indiriminin ardından fiyat etiketlerinin yeniden düzenlenip, düzenlenmediğini titizlikle inceleyen ekipler, vatandaşlardan tam not aldı. Fiyat konusunda tespit edilen usulsüzlükler ise zabıta ekipleri tarafından ilgili bakanlıklara rapor edildi. 

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“HER TÜRLÜ OLUMSUZLUK ALTIN MASA’YA BİLDİRİLEBİLİR” 

Altındağlı vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için görev başında olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesini Altındağ’da ivedilikle hayata geçirdik. Alınan kararın amacına ulaşması için gerekli tüm tedbirleri aldık ve denetimlere başladık. İlerleyen günlerde denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketleri ilgili bakanlıklara bildireceğiz” dedi. Vatandaşlardan konu ile ilgili gelen şikayetleri mutlaka dikkate aldıklarını vurgulayan Başkan Balcı, vatandaşların karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu Altındağ Belediyesi'nin 444 39 19 numaralı Altın Masa hattına bildirebileceklerini de sözlerine ekledi.

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