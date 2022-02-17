  • BIST 2.009,99
  • Altın 826.344
  • Dolar 13.5278
  • Euro 15.3685
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -3 °C
»

Altındağ’a Bilim Merkezi yapılıyor

Altındağ Belediye Başkanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yapımına başlanacak olan Bilim Merkezi alanında incelemelerde bulundu. 
Altındağ’a Bilim Merkezi yapılıyor

Bilim Merkezi’nin yapımı tamamlandığında, sadece Altındağ değil, Ankara için çok büyük bir kazanım olacağını söyleyen Başkan Asım Balcı “Bilim Merkezimiz Başkent Millet Bahçesi’nin değerine değer katacak. Ayrıca sadece Altındağ değil, Ankara için çok önemli ve çok da gerekli bir proje… Bu merkez sayesinde bilim ve teknolojide farkındalık yaratmayı ve bu farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Ayrıca farklı yaş gruplarından, farklı bireyleri; bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı, bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmayı ve bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi. 

blmnmrkzltndg_1.jpg

İçerisinde sergi salonları, derslikler, planetaryum ve dene-yap atölyeleri gibi çok işlevsel alanların bulunacağı Bilim Merkezi’nin yapımına başladıklarını belirten Başkan Balcı “Merkezimizi hızla tamamlayıp başkent Ankara’nın hizmetine çok yakında sunacağız inşallah… Bize bu projemizin yapımında destek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, konuyu yakından takip ederek destekte bulunan Ankara milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız’a da ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamaklı vatandaşlar, ‘Hemşehri Geceleri’nde Erzurumlularla buluşuyor18 Şubat 2022 Cuma 00:23
  • Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı17 Şubat 2022 Perşembe 13:19
  • Ankara Pursaklar Belediyesi Pazar Yerleri Nerede? İsimleri, Adresleri ve Açılış Günleri17 Şubat 2022 Perşembe 13:06
  • Halim Çakır'dan Kırşehir AK Parti teşkilatına ziyaret17 Şubat 2022 Perşembe 09:33
  • Türk-İslam Sanatları Merkezi hizmete açıldı17 Şubat 2022 Perşembe 04:22
  • ABB ile UNICEF çocukluk eğitimi alanında ortak çalışacak17 Şubat 2022 Perşembe 02:24
  • Başkan Ertuğrul Çetin, 2022 yılı hedefleri toplantısı gerçekleştirdi17 Şubat 2022 Perşembe 00:26
  • Başkan Şimşek ekiplerle birlikte zincir marketlerin fiyatlarını denetledi17 Şubat 2022 Perşembe 00:23
  • Öğrencilere ve öğretmenlere “Afet Farkındalık Eğitimi” verildi17 Şubat 2022 Perşembe 00:21
  • Sincan Belediyespor sahasında Kırıkkale Yahşihanspor’u 4-0 yendi17 Şubat 2022 Perşembe 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti